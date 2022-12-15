Норик – Сибскане: «Такой чапалах отцовский дам при встрече, запомнит на всю жизнь»

Норик ответил на претензии Сибсканы.

Капитан «Амкала» ранее издевательски прокомментировал высказывания хавбека «Рубина» о том, что Герман якобы хочет пригласить его в свою команду.

«Этому Сибскане при первой встрече такой чапалах отцовский дам, что он запомнит на всю жизнь.

Ты придурок тупой, я сказал, что мне доносят люди, от себя я ничего не говорил. Про интерес 2Drots я даже слова не говорил.

Мудак ###. Ты мне в глаза так смог бы сказать или нет? Чесотка ###.

записал адекватный кружок, без оскорблений. Ему отвечу. Вась, мне передали, что Герман якобы хочет на меня выйти. Я же не говорил, что «Амкал» хочет меня подписать, 100%. Про 2Drots я вообще не говорил.

Но Сибскане я при первой встрече точно дам чапалах. Он перешел грань. Либо он извинится, либо получит чапалах», – сказал хавбек .