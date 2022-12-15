Норик – Сибскане: «Такой чапалах отцовский дам при встрече, запомнит на всю жизнь»

Теги Амкал брань Андрей Сибскана Winline Медиалига МФК Рубин Василий Маврин Норик Авдалян Медиафутбол

Норик ответил на претензии Сибсканы.

Капитан «Амкала» ранее издевательски прокомментировал высказывания хавбека «Рубина» о том, что Герман якобы хочет пригласить его в свою команду.

«Этому Сибскане при первой встрече такой чапалах отцовский дам, что он запомнит на всю жизнь. 

Ты придурок тупой, я сказал, что мне доносят люди, от себя я ничего не говорил. Про интерес 2Drots я даже слова не говорил.

Мудак ###. Ты мне в глаза так смог бы сказать или нет? Чесотка ###.

Вася Маврин записал адекватный кружок, без оскорблений. Ему отвечу. Вась, мне передали, что Герман якобы хочет на меня выйти. Я же не говорил, что «Амкал» хочет меня подписать, 100%. Про 2Drots я вообще не говорил.

Но Сибскане я при первой встрече точно дам чапалах. Он перешел грань. Либо он извинится, либо получит чапалах», – сказал хавбек «Рубина».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные