Сибскана об угрозах Норика: «Опять меня ######## за правду. Очередной агрессор угрожает физической расправой»

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Сибскана ответил на угрозы Норика.

Полузащитник «Рубина» ранее пообещал «дать чапалах» капитану «Амкала» при встрече за оскорбления.

»###, ну вот, опять меня ######## за правду. Как жить теперь 😁. Очередной агрессор с перекошенным ###### угрожает физической расправой…

Разберемся по фактам. Чтобы ###### другому человеку, нужен веский повод. В противном случае это называется беспределом, что карается по всей строгости.

В посте выше я называю человека ##########, имея факт вранья. И ###### – это мое личное суждение, тут вообще не ######### (гуглите значение слова #####). В ответ получаю массу оскорблений рэндомных и угрозу физической расправы.

Если человек хочет творить беспредел, то, конечно спрос, будет соответствующий. Благо связи имеются, а если их будет недостаточно, будет решаться вопрос в правовом поле.

Но в любом случае я будут до талого топить за истину, любыми средствами. Если этому ######### нужны извинения – не вопрос, пусть пруфанет, что у него есть предложение «Амкала», про которое он говорил. Тогда без проблем принесу извинения. Но ситуация очевидна для всех😎», – написал капитан «Амкала».

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