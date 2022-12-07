Сибскана: «Рофлоголосование за лучшего игрока – такая залупа. Голосовал за Скоропупова (фамилия смешная) и какого-то медиалоха из SD»
Сибскана высказался о голосовании на Sports.ru на приз Winline Media Football Awards.
«Рофлоголосование за лучших игроков медийного футбола – 🤡. Такая это все залупа, что я как представитель «Амкала» голосовал за Скоропупова (просто фамилия смешная) и какого-то медиалоха из SD Family (речь о Куаныше Советове – прим. Sports.ru).
Надеюсь, что они выиграют, и я хотя бы увижу как они выглядят», – написал капитан «Амкала».
В голосовании болельщиков победу одержал защитник «Амкала» Арсений Левшук, набравший 30% голосов.
На втором месте – нападающий 2Drots Кутуз (25% голосов), третий – хавбек 2Drots Манна (13% голосов).
8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
Подробные итоги голосования можно найти здесь.
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