Сибскана: «Рофлоголосование за лучшего игрока – такая залупа. Голосовал за Скоропупова (фамилия смешная) и какого-то медиалоха из SD»

Сибскана высказался о голосовании на Sports.ru на приз Winline Media Football Awards.

«Рофлоголосование за лучших игроков медийного футбола – 🤡. Такая это все залупа, что я как представитель «Амкала» голосовал за Скоропупова (просто фамилия смешная) и какого-то медиалоха из (речь о Куаныше Советове – прим. Sports.ru).

Надеюсь, что они выиграют, и я хотя бы увижу как они выглядят», – написал капитан «Амкала».

В голосовании болельщиков победу одержал защитник «Амкала» , набравший 30% голосов.

На втором месте – нападающий 2Drots Кутуз (25% голосов), третий – хавбек 2Drots Манна (13% голосов).

8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Подробные итоги голосования можно найти здесь.