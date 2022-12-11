Райзен об уходе Кефира: «Быть броуком, не означает быть в команде»

Теги Дмитрий Егоров БроукБойз Райзен Медиафутбол

Босс «БроукБойз» Райзен рассказал, почему Сергей Никифоров ушел из команды.

Кефир на своем стриме рассказал, что не уходил из «ББ». Его просто удалили из командного чата. А президенты клуба никак не объяснили ситуацию.

– За что вы выгнали Кефира?

– Честно? Я этот момент вообще не знаю, я его лично точно не кикал. Не знаю по поводу Димана. Возможно, это было после матча с «Амкалом», там была такая история, что чат чистили, потому что инфа вылетала оттуда, там Клен еще был и многие пацаны.

Так, никто Кефира из «Броуков» не выгонял. Думаю, если у него желание появится посещать медиафутбол, то с кайфом он придет и поддержит. Честно, я про этот момент даже не знал, я даже не смотрю в чат, кто там есть, а кого нет, там 60 человек до сих пор или больше.

– Ты бы хотел, чтобы он вернулся?

– Кефир – броук самый натуральный. Если Кефир не броук, то кто еще? Мы все прекрасно понимаем, что быть броуком, не означает быть в команде. Допустим, Эрикьяно, чем не броук? Капитальнейший!

– Хотел бы вернуть Эрикьяно?

– Да! – сказал Райзен.

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