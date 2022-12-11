Райзен об уходе Кефира: «Быть броуком, не означает быть в команде»

Босс рассказал, почему Сергей Никифоров ушел из команды.

Кефир на своем стриме рассказал, что не уходил из «ББ». Его просто удалили из командного чата. А президенты клуба никак не объяснили ситуацию.

– За что вы выгнали Кефира?

– Честно? Я этот момент вообще не знаю, я его лично точно не кикал. Не знаю по поводу Димана. Возможно, это было после матча с «Амкалом», там была такая история, что чат чистили, потому что инфа вылетала оттуда, там Клен еще был и многие пацаны.

Так, никто Кефира из «Броуков» не выгонял. Думаю, если у него желание появится посещать медиафутбол, то с кайфом он придет и поддержит. Честно, я про этот момент даже не знал, я даже не смотрю в чат, кто там есть, а кого нет, там 60 человек до сих пор или больше.

– Ты бы хотел, чтобы он вернулся?

– Кефир – броук самый натуральный. Если Кефир не броук, то кто еще? Мы все прекрасно понимаем, что быть броуком, не означает быть в команде. Допустим, Эрикьяно, чем не броук? Капитальнейший!

– Хотел бы вернуть Эрикьяно?

– Да! – сказал Райзен.