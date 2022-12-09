Камиля о звонке Канделаки: «Я офигела. Я не ожидала и даже не взяла трубку сначала»  

Камиля Харисова рассказала о звонке Тины Канделаки и приглашении работать на .

Егоров: «Канделаки тебе позвонила. Для тебя это было неожиданно либо ты специально приехала засветить лицом, чтобы она тебя заметила, понимая, что такое может произойти?»

Камиля: «Нет, это было сделано не специально. Для меня это было неожиданно. Более того я думала, что я еще не готова для федерального телевидения.

Приехав на «Матч ТВ», я подумала, что это круто, мне хочется здесь работать, но надо еще годик поработать самой».

Егоров: «А ты в Москву тогда зачем приехала?»

Камиля: «Я приехала после того, как «Ак Барс» вылетел с финала. Мне было физически и морально невыносимо. Я подумала, что надо как-то разгрузиться, сделать небольшой отпуск, надо куда-то вырваться.

: «Я знаю, что ты чувствуешь».

Камиля: «Я приехала в Москву досматривать Кубок Гагарина и другие матчи здесь. Зато я познакомилась с коллегами, с которыми мы были заочно знакомы через эфир «Ак Барса».

Немного расслабиться, потусить и погулять, походить и посмотреть, в том числе и канал «Матч ТВ», как он устроен, как все работает, потому что я ориентировалась, наверное, на канал, когда работала в «Ак Барсе», то как девушки смотрятся в кадре. Хотелось все это увидеть вживую.

Приехала туда, заглянула, познакомилась со многими коллегами уже в жизни. Мне понравилось, но тогда у меня не было цели переезжать, все бросать и быть ведущей «Матча».

Егоров: «Тебе когда Тина звонила, ты ведь реально не ожидала?»

Камиля: «Не ожидала. Я даже не взяла трубку сначала, я ей перезвонила через минуту, и она взяла трубку. Это было ее голос».

Егоров: «Ну, что ты офигела?»

Камиля: «Да, я офигела. Представь, я из Челнов, из Казани приехала на каникулы в Москву, и мне звонит !»

Егоров: «А ты узнала потом, кто ей сказал?»

Камиля: «Нет».

Егоров: «Ты у нее не спрашивала?»

Камиля: «Конечно, нет».

Егоров: «А вы потом сразу закорешились?»

Камиля: «Нет, такого не было. Я в этом смысле стараюсь соблюдать субординацию. Я не люблю такие вещи, потому что она руководитель, а они должны объективно и адекватно принимать решение.

Я вижу, когда девочку просто так поставили в кадр, и она вообще не готова еще. Ей нельзя, она только себя позорит. Это никого не красит и никому не нужно. А когда заслуженно, она поработала, постаралась или она в процессе становления, тогда да».