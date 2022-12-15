«Мне не хотелось бы ни на секунду допустить мысли, что он может уйти». Некит про слова Карата

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Жека и Некит поделились мнением по поводу слов Карата об уходе из 2Drots.

Женя: «Я не хочу Карата отпускать. Найти игрока, который может за сезон забить семь голов, а потом просто ему сказать: «Ладно, уходи». Мне кажется, мы не должны так поступать. Плюс он классный парень, помогает не только в футболе, вы в CS играете на турнирах».

Никита: «Я с ним почти каждый день в дискорде общаюсь, мы играем в игры. Мне не хотелось бы вообще ни на секунду допустить мысли, что он может уйти».

Женя: «Не понятно, почему у него это в голове. Ну, да, ты не поиграл в этом сезоне».

Никита: «Это амбиции».

Женя: «Мне кажется, наоборот сейчас классно, такая конкуренция. Вот, кто круче: Кутуз, Гаучо или Карат? Ему неинтересно поучаствовать? Или он уже все, поучаствовал?»

Никита: «Он не понимает, почему не дают шанс, ведь Гаучо не забивает. Его можно понять».

Женя: «Можно понять».

Никита: «Это хороший вопрос к Викторовичу».

Женя: «Ну, Викторович нам через прессу ответит».

Никита: «Викторовичу даже не нужен свой телеграм-канал, чтобы делать такие заголовки».

 

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