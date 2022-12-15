Карат не собирается в «Амкал»: «Не могу плюнуть в душу людям и перейти к главному конкуренту»

Карат исключил возможность перехода в «Амкал».

Нападающего 2Drots в свою команду позвал и. о. главного тренера «Амкала» .

Вась привет. Я благодарен за предложение присоединиться к твоему клубу

Но я такой человек, который не может плюнуть в душу людям, которые меня вырастили в медиа, и перейти к главному конкуренту.

Да, наверно это было бы интересно и прикольно, уйти из одного гранда в другой, но, как я уже сказал, я не смогу поступить так со своими друзьями по команде и с руководством клуба (Жекой и Некитом).

Будет разговор с Кузнецовым. Если я услышу, что он не сможет мне ничего гарантировать и я буду играть от его настроения, то до Нового года еще много времени», – написал Карат в своем телеграм-канале.