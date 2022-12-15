Босс 2Drots Некит: «100% надо звать нас и «Амкал» на Кубок России, но нужно дать нам право на ошибку»

Боссы 2Drots Жека и Некит рассказали про участие команды в Фонбет Кубке России в следующем году.

Некит: «По моей информации, нас с «Амкалом» точно зовут еще раз».

Женя: «Я думаю, какую команду вы еще покажете по телевизору, чтобы ее смотрели на ранних стадиях Кубка России? Мы можем вообще сейчас сказать: «Мы не хотим на ранних стадиях».

Некит: «Давайте нам путь РПЛ!»

Женя: «Мы теперь тоже хотим что-то получить».

Некит: «100% имеем право. На самом деле, даже профессиональные футболисты, сколько я интервью видел, говорят, что это крутое решение, потому что вдруг все в России начали смотреть Кубок России с такой стадии.

Всем было без разницы, а сейчас всем из-за « » и 2Drots было интересно, поэтому 100% надо звать, но дать нам право на ошибку хотя бы. Дайте нам один раз проиграть».

Женя: «Мне кажется, было бы классно, если бы нам в аренду давали игроков. Например, команда «Локомотив» скажет: «Мы хотим помочь 2Drots, они наши друзья, мы им в аренду даем на Кубок России». Ну, не Антона Миранчука, а может Изидора в атаку. Классный коллаб».

Некит: «Ну, да, интересно».