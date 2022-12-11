«Хочется сказать, что не уйду из 2Drots, но мечта остается». Стиль о переходе в профессиональный клуб

Хавбек 2Drots Александр Степанов прокомментировал ситуацию с переходом в профессиональный клуб.

– Алекс, какая ситуация с твоим клубом ФНЛ?

– Слушай, скажу честно, пока никаких разговоров у меня не было с командами, которые мной интересовались. Думаю, что после Нового Года, когда начнут комплектовать команды, когда поедут на сборы, скорее всего, мы проведем переговоры, но пока что тишина.

– Когда ты последний раз общался с ними?

– Получается, в середине второго сезона МФЛ, был еще разговор после Кубка России и после этого тишина.

– Ты хочешь уходить из 2Drots в профессиональный футбол?

– Пока такой эмоциональный фон, конечно, хочется сказать, что никуда я не уйду. Хочется мыслить рационально. Я еще не разговаривал с Жекой и Некитом (основатели 2Drots – прим. Sports.ru) . Поговорим, обсудим и будем от этого отталкиваться.

Конечно, не хотелось бы уходить из 2Drots, хотелось бы остаться. Тут вопрос маленького мальчика, который внутри меня сидит и хочет все-таки поиграть в большой футбол. Не знаю, поживем – увидим.

– Команду ты не будешь называть?

– Нет, не буду.

– Она из верхней пятерки?

– Она в середине, даже скорее где-то в первой восьмерке ФНЛ, не под вылет, но и не на первом месте точно.

– Когда вы разговаривали с этим клубом, о чем был разговор?

– Все на поверхности было. Спрашивали, заинтересован ли я поехать на зимние сборы. Я говорил, что согласен, а они сказали, что вернемся к этому вопросу.

– То есть тебя приглашали на зимние сборы?

– Не то чтобы приглашали, но спрашивали, да. На этом разговор был окончен.

– Когда будет конкретика?

– Не знаю, посмотрим, будет ли она.

Ранее Алекс рассказал, что им интересовался клуб из лиги.