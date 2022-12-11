«Хочется сказать, что не уйду из 2Drots, но мечта остается». Стиль о переходе в профессиональный клуб
Хавбек 2Drots Александр Степанов прокомментировал ситуацию с переходом в профессиональный клуб.
– Алекс, какая ситуация с твоим клубом ФНЛ?
– Слушай, скажу честно, пока никаких разговоров у меня не было с командами, которые мной интересовались. Думаю, что после Нового Года, когда начнут комплектовать команды, когда поедут на сборы, скорее всего, мы проведем переговоры, но пока что тишина.
– Когда ты последний раз общался с ними?
– Получается, в середине второго сезона МФЛ, был еще разговор после Кубка России и после этого тишина.
– Ты хочешь уходить из 2Drots в профессиональный футбол?
– Пока такой эмоциональный фон, конечно, хочется сказать, что никуда я не уйду. Хочется мыслить рационально. Я еще не разговаривал с Жекой и Некитом (основатели 2Drots – прим. Sports.ru) . Поговорим, обсудим и будем от этого отталкиваться.
Конечно, не хотелось бы уходить из 2Drots, хотелось бы остаться. Тут вопрос маленького мальчика, который внутри меня сидит и хочет все-таки поиграть в большой футбол. Не знаю, поживем – увидим.
– Команду ты не будешь называть?
– Нет, не буду.
– Она из верхней пятерки?
– Она в середине, даже скорее где-то в первой восьмерке ФНЛ, не под вылет, но и не на первом месте точно.
– Когда вы разговаривали с этим клубом, о чем был разговор?
– Все на поверхности было. Спрашивали, заинтересован ли я поехать на зимние сборы. Я говорил, что согласен, а они сказали, что вернемся к этому вопросу.
– То есть тебя приглашали на зимние сборы?
– Не то чтобы приглашали, но спрашивали, да. На этом разговор был окончен.
– Когда будет конкретика?
– Не знаю, посмотрим, будет ли она.
Ранее Алекс рассказал, что им интересовался клуб из Первой лиги.
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