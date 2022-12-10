Квинси Промес сыграл за «Бей Беги» против «Амкала»

Квинси Промес сыграл за «Бей Беги» Соболева и Джикии в товарищеском матче против «Амкал». Он был капитаном команды.

Медиафутбольная команда опубликовала фото, на котором Промес разыгрывает предматчевый жребий.

Обзор матча ожидается 11 декабря на ютуб-канале «Бей Беги». Промес в нынешнем сезоне РПЛ сыграл 16 матчей, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Ранее «Бей Беги» и Reality провели товарищескую игру, в которой форвард московского «Спартака» и президент «Бей Беги» Александр Соболев играл в воротах, а защитник московского «Спартака» и президент «Бей Беги» Георгий Джикия играл в нападении и забил гол.