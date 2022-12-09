Соболев сыграл на воротах за свою медийную команду. Джикия вышел в нападении и забил
«Бей Беги» и Reality провели товарищеский матч.
Президент «Бей Беги» и форвард московского «Спартака» Александр Соболев сыграл в воротах, а второй босс команды, защитник Георгий Джикия вышел в нападении.
Матч закончился вничью – 3:3. Соболев совершил несколько сэйвов, а Джикия отличился голом нерабочей правой ногой из-за пределов штрафной площади.
В серии пенальти Соболев смог отличиться одним сэйвом, а Чудо Малой забил паненкой. По итогу в серии пенальти победу одержали Reality.
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