Соболев сыграл на воротах за свою медийную команду. Джикия вышел в нападении и забил

«Бей Беги» и Reality провели товарищеский матч.

Президент «Бей Беги» и форвард московского «Спартака» Александр Соболев сыграл в воротах, а второй босс команды, защитник Георгий Джикия вышел в нападении.

Матч закончился вничью – 3:3. Соболев совершил несколько сэйвов, а Джикия отличился голом нерабочей правой ногой из-за пределов штрафной площади.

В серии пенальти Соболев смог отличиться одним сэйвом, а Чудо Малой забил паненкой. По итогу в серии пенальти победу одержали Reality.