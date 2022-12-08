Соболев о тренерстве: «Глядя на свою медиакоманду, понимаю, что хочу попробовать»

Теги Спартак премьер-лига Россия женский футбол Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Александр Соболев не исключил возможность стать тренером в будущем.

– Как вы относитесь к женскому футболу и смогли бы вы когда-нибудь стать тренером женской команды?

– К женскому футболу отношусь абсолютно нормально. Девчонки молодцы, играют.

Пока не думал о тренерской карьере. Но, глядя на свою медиакоманду, понимаю, что хотел бы попробовать потренировать. Почему нет?

Дай бог, лет через 10-12-15, когда закончу, буду тренером. Не говорю, что так будет обязательно, но, возможно, захочу этим заниматься.

Но то, что после игровой карьеры останусь в футболе, это сто процентов, – сказал форвард «Спартака» и президент медийного клуба «Бей Беги».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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