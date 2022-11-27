Герман о драке «Спартака» и «Зенита»: «Достаточно медийно закончили?»

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико прокомментировал массовую потасовку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Спартак» vs «Зенит» достаточно медийно закончили?» – написал Герман в своем телеграм-канале El Clasico Band.

Конфликт между Квинси Промесом и Вильмаром Барриосом возник после свистка об окончании игрового времени, в него сразу вмешались Шамар Николсон, Далер Кузяев и другие игроки. Все переросло в потасовку с участием в том числе запасных и работников клубов.

По итогам эпизода главный судья Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, показал красные карточки Александру Соболеву, Шамару Николсону, Александру Селихову (был запасным), Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому.

Напомним, что нападающий «Спартака» Александр Соболев является президент медийной команды «Бей Беги».