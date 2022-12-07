Будаков сыграет в ежегодном турнире «Амкала» по мини-футболу
Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков примет участие в ежегодном мини-футбольном турнире «Амкала».
Всего участвует 4 команды.
Капитанами стали: Эрик, Чужой, Сибскана и Прокоп.
Команда Эрика: Бара, Форзарезор, Млечный, Дуб
Команда Чужого: Назар, Кузя, Клен и Гас.
Команда Сибсканы: Левшук, Катрич, Фанки, Герман.
Команда Прокопа: Шурыга, Финито, Салим, Феликс.
Мини-футбольный турнир среди игроков «Амкала» состоится 9 декабря во дворце спорта «Динамо». Начало – 16:00.
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