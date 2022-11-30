Герман анонсировал проведение мини-футбольного турнира среди легенд «Амкала»

Основатель «Амкала» Герман Эль Класико анонсировал проведение мини-футбольного турнира среди всех игроков команды.

«Друзья, очень важное событие произойдет 9 декабря. «Амкал» сыграет турнир по мини-футболу между собой. Вы увидите огромное количество легендарных игроков «Амкала».

Если раньше мы играли между собой тихо и никто это не видел, то сегодня мы готовы сделать это при вас. Там будут зрители и можно будет прийти посмотреть на этот матч», – сказал Герман.