Левшук – игрок года в медиафутболе по версии болельщиков

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На Sports.ru завершилось голосование Winline Media Football Awards.

По итогам года будут вручены индивидуальные награды сразу в нескольких номинациях.

Голосование на приз лучшему игроку года выиграл защитник «Амкала» Арсений Левшук (30% голосов)

На втором месте – нападающий 2Drots Кутуз (25% голосов), третий – хавбек 2Drots Манна (13% голосов).

На приз претендовали: Алекс Стиль, Дмитрий Сычев, Гудай, Гаучо, Слон, Манна, Кутуз, Эдамс (все – 2Drots), Кирилл Бирюков, Алекс, Игорь Сильченко, Максим Швагирев, Дмитрий Тарасов (все – «Родина Медиа»), Илья Скоропупов (Watch TV), Салим, Кирилл Дубников, Арсений Левшук, Алексей Гасилин (все – «Амкал»), Куаныш Советов (SD Family), Мура (Reality), Акоп (Fight Nights), Илья Давыдов, Виталий Дьяков, Виталий Комисов, Александр Рощин, Иван Зириков (все – «БроукБойз»), Андрей Ещенко, Александр Будаков (оба – «Бей Беги»).

8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

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