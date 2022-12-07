Прокоп – лучший хавбек года по версии зрителей, Кутуз – лучший нападающий

Теги рейтинги Sports.ru Александр Будаков «Гудай» Денис Гудаев Виталий Дьяков Алексей Гасилин Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Бей Беги «Кутуз» Сергей Кутузов Эдамс «Манна» Станислав Манаев Дмитрий Сычев Прокоп Арсений Левшук Александр Маменко «Дуб» Кирилл Дубников Медиафутбол

На Sports.ru завершилось голосование болельщиков Winline Media Football Awards.

По итогам года будут вручены индивидуальные награды сразу в нескольких номинациях.

Номинация «Лучший нападающий»

 

Голосование выиграл Кутуз (68% голосов)

Второе место занял Дуб (22% голосов)

Третий – Алексей Гасилин (8% голосов)

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Лучший полузащитник»

 

Голосование выиграл Прокоп (46% голосов)

Второе место занял Манна (24% голосов)

Третий – Эдамс (17% голосов)

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Лучший защитник»

 

Голосование выиграл Арсений Левшук (51% голосов)

Второе место занял Гудай (38% голосов)

Третий – Виталий Дьяков (7% голосов)

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Лучший вратарь»

 

Голосование выиграл Дмитрий Сычев (55% голосов)

Втором место занял Александр Маменко (29% голосов)

Третий – Александр Будаков (9% голосов)

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные