Прокоп – лучший хавбек года по версии зрителей, Кутуз – лучший нападающий

На Sports.ru завершилось голосование болельщиков Winline Media Football Awards.

По итогам года будут вручены индивидуальные награды сразу в нескольких номинациях.

Номинация «Лучший нападающий»

Голосование выиграл Кутуз (68% голосов)

Второе место занял Дуб (22% голосов)

Третий – Алексей Гасилин (8% голосов)

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Лучший полузащитник»

Голосование выиграл Прокоп (46% голосов)

Второе место занял Манна (24% голосов)

Третий – Эдамс (17% голосов)

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Лучший защитник»

Голосование выиграл Арсений Левшук (51% голосов)

Второе место занял Гудай (38% голосов)

Третий – Виталий Дьяков (7% голосов)

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

Номинация «Лучший вратарь»

Голосование выиграл Дмитрий Сычев (55% голосов)

Втором место занял Александр Маменко (29% голосов)

Третий – Александр Будаков (9% голосов)

Подробные итоги голосования можно найти здесь.

8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.