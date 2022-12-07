Прокоп – лучший хавбек года по версии зрителей, Кутуз – лучший нападающий
На Sports.ru завершилось голосование болельщиков Winline Media Football Awards.
По итогам года будут вручены индивидуальные награды сразу в нескольких номинациях.
Номинация «Лучший нападающий»
Голосование выиграл Кутуз (68% голосов)
Второе место занял Дуб (22% голосов)
Третий – Алексей Гасилин (8% голосов)
Подробные итоги голосования можно найти здесь.
Номинация «Лучший полузащитник»
Голосование выиграл Прокоп (46% голосов)
Второе место занял Манна (24% голосов)
Третий – Эдамс (17% голосов)
Подробные итоги голосования можно найти здесь.
Номинация «Лучший защитник»
Голосование выиграл Арсений Левшук (51% голосов)
Второе место занял Гудай (38% голосов)
Третий – Виталий Дьяков (7% голосов)
Подробные итоги голосования можно найти здесь.
Номинация «Лучший вратарь»
Голосование выиграл Дмитрий Сычев (55% голосов)
Втором место занял Александр Маменко (29% голосов)
Третий – Александр Будаков (9% голосов)
Подробные итоги голосования можно найти здесь.
8 декабря пройдет церемония вручения премии. Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
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