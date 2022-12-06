Александр Будаков: «Меня на сборах отправили с ящиком за пивом, уже с горкой набрал и спускается Палыч»

Защитник «Спартака» и президент Георгий Джикия и голкипер «ББ» Александр Будаков рассказали истории со сборов.

Будаков: «Расскажи, ты когда в Пермь приехал, первые месяцы молодым был, тебя за пивом кто-нибудь гонял в команде?»

Джикия: «Слушай, на сборах мы ездили. Брали велосипед в Австрии и ехали. Там проставы всякие и от себя купить, конечно. Это все проходили. Это нормально».

Будаков: «Я вообще горжусь тем, что меня Вадим Валентинович Евсеев, я почему и вспомнил, он в Германии на сборах отправил меня с ящиком, у нас в холле стоял автомат, где монетки бросаешь и пиво падает.

Мне дали пустой ящик и кучу монеток, где-то пол второго ночи я стою с этим ящиком, кидаю монетки, пиво падает. Ну и что ты думаешь?

Уже почти с горкой и Юрий Палыч Семин спускается, говорит: «Молодой, куда тебе столько. Кому хоть?» А я говорю, что себе. «Понятно, себе. Неси, куда нес», – сказал Палыч».

Джикия: «Видишь, такой момент, всем все понятно».

Будаков: «А я сонный, меня то ли с кровати подняли, то ли что».

Джикия: «Классика».