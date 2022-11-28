Левшук, Кутуз и Будаков номинированы на премию «Игрок года» Winline Media Football Awards

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Ещенко Александр Будаков Максим Швагирев Алексей Гасилин «Слон» Владислав Ослоновский Амкал 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Бей Беги «Кутуз» Сергей Кутузов Эдамс «Манна» Станислав Манаев Гаучо Николай Осипов Арсений Левшук Илья Давыдов «Дуб» Кирилл Дубников Игорь Сильченко Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Николай Осипов опубликовал вторую половину претендентов на номинацию «Игрок года».

Первая часть уже была представлена. 

На приз претендуют: Гаучо, Слон, Манна, Кутуз, Эдамс (все – 2Drots), Игорь Сильченко, Максим Швагирев, Дмитрий Тарасов (все – «Родина Медиа»), Кирилл Дубников, Арсений Левшук, Алексей Гасилин (все – «Амкал»), Илья Давыдов («БроукБойз»), Андрей Ещенко, Александр Будаков (оба – «Бей Беги»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные