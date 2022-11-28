Левшук, Кутуз и Будаков номинированы на премию «Игрок года» Winline Media Football Awards

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Николай Осипов опубликовал вторую половину претендентов на номинацию «Игрок года».

Первая часть уже была представлена.

На приз претендуют: Гаучо, Слон, Манна, Кутуз, Эдамс (все – 2Drots), Игорь Сильченко, Максим Швагирев, Дмитрий Тарасов (все – «Родина Медиа»), Кирилл Дубников, Арсений Левшук, Алексей Гасилин (все – «Амкал»), Илья Давыдов («БроукБойз»), Андрей Ещенко, Александр Будаков (оба – «Бей Беги»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании и о других номинациях