Текила о буллитах: «Судья Жилинский придумал правило, и вратарь 2Drots отбил 2 мяча, нарушив регламент»

Президент «Родины Медиа» Текила остался недоволен судейством в финальном матче Winline Медиалиги против 2Drots (1:1, 1:3 в серии буллиталити).

«По регламенту Медиалиги, во время исполнения буллита вратарь имеет право начать движение только после того, как полевой игрок коснется мяча.

В финальном матче главный арбитр Дмитрий Жилинский придумал новое правило и сказал вратарям о том, что они могут начинать движение после его свистка.

Таким образом, вратарь 2Drots [Дмитрий Сычев] отбил два первых мяча, находясь уже около 11-метровой отметки, чем нарушил регламент», – написал Текила в своем телеграм-канале T-killah.