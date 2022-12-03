«Я ухожу. Поверили, #####?! Шутка, ### я куда от вас уйду!» Кузнецов о победе в Медиалиге

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался в победной раздевалке сразу после финального матча Winline Медиалиги.

«Пацаны, хочется пару слов благодарности сказать этим людям (президенту Медиалиги Николаю Осипову и техническому директору Дмитрию Кортаве), которые эту лигу организовали и которые делают то, что вы в ней играете.

Что мы зарабатываем деньги, что вы стали популярными благодаря им. Поэтому я предлагаю похлопать, поблагодарить этих людей. Будем стараться выиграть 3-й сезон.

Мечтать можно, чтобы работать и с блогерами, и с профессионалами, которые вышли на уровень, который мы сегодня показали. Я вас всех люблю, я ухожу (смеется). А, ##### поверили? Шутка, ### я куда от вас уйду!» – передает слова Кузнецова корреспондент Sports.ru Илья Ковалев.

2Drots обыграли «Родину Медиа» – 1:1 (3:1 в серии буллиталити) и стали двукратными чемпионами Медиалиги.