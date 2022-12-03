Текила поздравил 2Drots с победой в Winline Медиалиге и обнялся с Кузнецовым

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Текила поздравил 2Drots с победой во втором сезоне Winline Медиалиги.

«Дроты» обыграли в финале «Родину Медиа» (1:1, 3:1 в серии буллиталити).

Босс «РМ» после финального свистка сначала подошел к президенту МФЛ Николай Осипову и техническому директору лиги Дмитрию Кортаве, пожав им руки.

После этого Александр обнялся с главным тренером 2Drots Дмитрием Кузнецовым, с которым у них по ходу игры произошел конфликт.

Затем Текила поздравил Дмитрия Сычева и других игроков «дротов», передает телеграм-канал «Некласико».

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