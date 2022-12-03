Сычев отразил 2 буллита в серии с «Родиной Медиа» и принес 2Drots чемпионство

Теги 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Дмитрий Сычев Игорь Сильченко Медиафутбол

Вратарь 2Drots Дмитрий Сычев сделал два крутых сэйва в послематчевой серии буллиталити и помог команде стать двухкратным чемпионом Winline Медиалиги.

Сычев отразил удары после двух выходов один на один игроков «Родины Медиа» Исая (Дмитрий Исайкин) и Игоря Сильченко.

На третьем буллите Дмитрий сфолил на Хантере, за это в ворота «Дротов» был назначен пенальти. Хантер с точки пробил в штангу.

В итоге 2Drots победили «Родину Медиа» в послематчевой серии буллиталити (3:1) и выиграли МФЛ второй сезон подряд.

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