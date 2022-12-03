Жека о чемпионстве 2Drots: «Не знаю, стоит ли проводить еще одну Медиалигу, потому что все понятно»

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Основатель 2Drots Жека высказался после победы в финале 2-го сезона Winline Медиалиги.

– Жень, поделись эмоциями.

– Какие эмоции, бро? Сделали еще один шаг, чтобы стать более великими. Я думаю, что ни у кого нет вопросов, какая команда сама медийная, самая сильная.

Я вообще не знаю, стоит ли проводить еще одну Медиалигу, потому что все понятно, – сказал Жека в интервью телеграм-каналу «Некласико».

2Drots обыграли «Родину Медиа» – 1:1 (3:1 в серии буллиталити) и стали двукратными чемпионами Медиалиги.

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