«Из 2Drots только Некит и Жека против, чтобы я сыграл в финале». Тарасов о своей дисквалификации

Хавбек «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов прокомментировал свое удаление в полуфинале Winline Медиалиги против «На Спорте» и отказ 2Drots об отмене его красной карточки.

– Дим, объясни в трех словах, почему тебя должны допустить играть в финале?

– Первое – это медиафутбол. Здесь есть регламент, безусловно, но были случаи, когда здесь регламент можно было поменять. Я изначально сказал, что поступил, может быть, не хорошо, но перед этим был фол, это спорный момент. Если бы судья свистнул или дал фол, то не было бы этого эпизода.

Тот человек, тот игрок, сказал мне те вещи, на которые я среагировал. Я даже не хочу это повторять. Еще один момент – я разговаривал с тренером 2Drots, с двумя игроками, я их встретил случайно после игры в городе, спросил их мнение, фамилии называть не буду. Они все сказали, что не против.

По факту, что я сегодня услышал – из 2Drots только Некит и Жека против, чтобы я сыграл в финале, – заявил Тарасов телеграм-каналу «Некласико».