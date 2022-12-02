2Drots отказались отменить дисквалификацию Тарасова на финал Медиалиги. Хавбек «Родины Медиа» пропустит матч
Дмитрий Тарасов пропустит финал Winline Медиалиги против 2Drots.
Карен Адамян на стриме перед игрой сообщил, что КДК не стал отменять красную карточку полузащитника «Родины Медиа», полученную в полуфинале с «На Спорте» (1:1, 7:6 буллиталити).
Однако глава лиги Николай Осипов отметил, что дисквалификация с 35-летнего хавбека может быть снята, если согласие на это дадут «дроты».
«Мы не будем заниматься благотворительностью и эту красную не отменим, потому что Тара сыграл грубо», – сказал на стриме руководитель 2Drots Жека.
Текила в ответ на это заявил, что у «дротов» «жимкает» и они не хотят обыграть «Родину» в полном составе.
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