«Мы идем к мечте. Мы готовы, мы голодные». Некит 2Drots о полуфинале Winline Медиалиги

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Босс 2Drots Некит высказался перед полуфинальным матчем Winline Медиалиги против «Денег».

– Как настрой перед матчем?

– Что тут говорить про настрой? Мы идем к мечте, поэтому все пацаны готовы. Мы голодные.

– Кто по итогу не сыграет из тех, кто заболел?

– В целом, все здоровы. Ну, понятно есть у некоторых еще сопельки, кашель, но в основе Эда и Кутуза не будет.

– Они смогут выйти?

– Возможно, да. Они готовы отдать свое здоровье ради команды сегодня.

– Недооценки не будет никакой?

– Наверное, если бы это был наш первый сезон в медиафутболе, то мы могли бы сейчас задрать нос и думать, что мы крутые. Но у нас есть опыт, есть опыт поражений, от того же Reality на МКС.

Самая большая ошибка, которую мы можем допустить – недооценить соперника, – сказал Некит в интервью телеграм-канал «Sugar Fifa|Новости медийного».

Матч 1/2 финала Медиалиги 2Drots – «Денег» состоится 30 ноября. Начало – в 19:00

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