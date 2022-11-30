«Мы идем к мечте. Мы готовы, мы голодные». Некит 2Drots о полуфинале Winline Медиалиги
Босс 2Drots Некит высказался перед полуфинальным матчем Winline Медиалиги против «Денег».
– Как настрой перед матчем?
– Что тут говорить про настрой? Мы идем к мечте, поэтому все пацаны готовы. Мы голодные.
– Кто по итогу не сыграет из тех, кто заболел?
– В целом, все здоровы. Ну, понятно есть у некоторых еще сопельки, кашель, но в основе Эда и Кутуза не будет.
– Они смогут выйти?
– Возможно, да. Они готовы отдать свое здоровье ради команды сегодня.
– Недооценки не будет никакой?
– Наверное, если бы это был наш первый сезон в медиафутболе, то мы могли бы сейчас задрать нос и думать, что мы крутые. Но у нас есть опыт, есть опыт поражений, от того же Reality на МКС.
Самая большая ошибка, которую мы можем допустить – недооценить соперника, – сказал Некит в интервью телеграм-канал «Sugar Fifa|Новости медийного».
Матч 1/2 финала Медиалиги 2Drots – «Денег» состоится 30 ноября. Начало – в 19:00
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