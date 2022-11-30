2Drots и «Родина Медиа» Тарасова и Каряки сыграют в финале Медиалиги. Матч пройдет в Краснодаре

2Drots и встретятся в финале второго сезона .

В первом полуфинале «Родина Медиа» накануне обыграла (1:1, 7:6 буллиталити).

Сегодня определился второй финалист – «дроты» одержали победу над ФК «Деньги» (2:0).

«РМ» – новичок Медиалиги. За команду выступают рэпер T-Killah и бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов. Финал он пропустит из-за красной карточки, полученной в полуфинале. Тренирует «Родину» Андрей Каряка.

2Drots – одна из самых популярных медийных команд России и действующий победитель Медиалиги. Летом команда, которую тренирует экс-защитник сборной России Дмитрий Кузнецов, в финале первого сезона МФЛ разгромила (4:0).

Финал турнира, как и полуфинальные игры, примет стадион академии . Матч состоится 3 декабря.