2Drots и «Родина Медиа» Тарасова и Каряки сыграют в финале Медиалиги. Матч пройдет в Краснодаре
2Drots и «Родина Медиа» встретятся в финале второго сезона Winline Медиалиги.
В первом полуфинале «Родина Медиа» накануне обыграла «На Спорте» (1:1, 7:6 буллиталити).
Сегодня определился второй финалист – «дроты» одержали победу над ФК «Деньги» (2:0).
«РМ» – новичок Медиалиги. За команду выступают рэпер T-Killah и бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов. Финал он пропустит из-за красной карточки, полученной в полуфинале. Тренирует «Родину» Андрей Каряка.
2Drots – одна из самых популярных медийных команд России и действующий победитель Медиалиги. Летом команда, которую тренирует экс-защитник сборной России Дмитрий Кузнецов, в финале первого сезона МФЛ разгромила Basement (4:0).
Финал турнира, как и полуфинальные игры, примет стадион академии «Краснодара». Матч состоится 3 декабря.
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