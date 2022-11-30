Текила хочет сыграть с 2Drots в финале Медиалиги

Нападающий «Родины Медиа» Текила хотел бы сыграть в финале Winline Медиалиги с 2Drots.

В первом полуфинальном матче «РМ» обыграла на «Спорте» (1:1, 7:6 буллиталити).

– Кого бы хотел видеть в финале?

– 2Drots. Хочется с ними встретиться.

Обязательно приду на их матч. Думаю, тренер даст нам выходной, и мы ворвемся поддержать их, – сказал Текила телеграм-каналу Sugar Fifa.

Во втором полуфинале сезона «дроты» встретятся с ФК «Деньги». Матч состоится 30 ноября, начало – в 19:00.