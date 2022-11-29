Тарасов боднул игрока «На Спорте» и получил красную в полуфинале Winline Медиалиги
Полузащитник «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов удален с поля в полуфинальном матче Winline Медиалиги против «На Спорте».
В концовке игры 35-летний хавбек нанес удар головой Антону Петровскому из «На Спорте».
Главный арбитр Юрий Апонасенко обратился к ВАР и показал Дмитрию прямую красную карточку.
Матч завершился вничью – 1:1. В серии булитальти «Родина Медиа» одержала победу со счетом 7:6.
Второй полуфинальный матч 2Drots – «Деньги» состоится 30 ноября. Начало – в 19:00.
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