Тарасов боднул игрока «На Спорте» и получил красную в полуфинале Winline Медиалиги

Теги Дмитрий Тарасов судьи 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги На Спорте Родина Медиа Медиафутбол

Полузащитник «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов удален с поля в полуфинальном матче Winline Медиалиги против «На Спорте».

В концовке игры 35-летний хавбек нанес удар головой Антону Петровскому из «На Спорте».

Главный арбитр Юрий Апонасенко обратился к ВАР и показал Дмитрию прямую красную карточку.

Матч завершился вничью – 1:1. В серии булитальти «Родина Медиа» одержала победу со счетом 7:6.

Второй полуфинальный матч 2Drots – «Деньги» состоится 30 ноября. Начало – в 19:00.

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