Некит: «Персоны года – я и Жека. Егоров – душнила, они с Райзеном следят за 2Drots и «Амкалом», чем за «Броуками»

Босс 2Drots Некит высказался о номинации «Персона года».

Представители «дротов» не попали в число претендентов на награду.

«Персоны года – я и Жека. Братан, все успешно: уважают в большом футболе, хорошие просмотры, в рейтингах каждый месяц на 1-м месте, четыре успешных канала. Персоной года не может быть человек, генерирующий 30 тысяч просмотров, потому что на тебя, сорри брат, открою реальность, всем #####.

А Дима Егоров – душнила. Зачем он так оценивает мою грамматику? Братан, ##### следи за своей командой. Я могу сказать про Райзена с Егоровым, что они больше следят за 2Drots и «Амкалом», нежели за «Броуками». Может быть, из-за этого и ###### сезон получился?

Следите за своей командой, к нам не надо лезть», – сказал Некит телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.