«Мне не интересно чье-то признание. Но почему нет Некита?» Жека о премии «Персона года»

Босс 2Drots Жека высказался о непопадании в номинацию «Персона года».

– Некит ярко высказывался по поводу того, что вас не включили на премию «Персона года». Как ты относишься к этому?

– В целом, мне никогда не интересно было чье-то признание, то есть мое эго это не тешит. Для меня важнее просмотры, которые есть на канале, 4 успешных канала, которые работают уже 6 лет и контракты, которые у нас есть, поэтому для меня важнее вот это.

Не включили, ничего страшного, я особо туда не стремился. В целом, никаких вкидов не делал в течение года. Я считаю, что Некит, который выдал 15 пламенных речей и мотивировал команду, 100 процентов достоин, чтобы быть в «Персоне года», но почему-то нет ни его, ни Федоса.

– А из тех, кто есть, за кого бы проголосовал?

– Наверное, за Прокопа, – сказал Жека в интервью телеграм-каналу «Некласико».

В список номинантов на премию вошли: Герман Эль Класико, Николай Осипов, Дмитрий Егоров и Райзен, Прокоп, Александр Алаев.

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