Егоров и Некит поспорили из-за отсутствия 2Drots в списке номинантов на приз «Персона года»

Между основателем 2Drots Некитом и боссом «БроукБойз» Дмитрием Егоровым произошел конфликт.

Недопонимание началось с того, что президентов 2Drots Некита и Жеку не включили в список номинантов на приз «Персона года». Некит выразил свое недовольство.

«Им выгодно не признавать величие 2Drots, запомните мои слова. Но внутри все все понимают, поэтому приходится хитро выставлять некоторые вещи. Show us our respect or fuck off», – написал Некит в своем телеграм-канале 13Kai.

«Двойка», – ответил ему Егоров.

«Ты оценил ваше выступление в Медиалиге за этот сезон? Можно даже кол поставить за такие бабки. Или забыл, как Викторычу (Кузнецову, главному тренеру 2Drots – прим. Sports.ru) звонил, умолял разобрать «Амкал»? Мои текста не для твоих оценок, сын», – завил Некит.

«Интересно, а почему Никита так осалился, учитывая, что я как раз за то, чтобы «дроты» были во всех номинациях? Может быть, он обиделся на двойку? Но Никита в коротком сообщении сделал больше ошибок, чем самый тупой ученик класса во время диктанта. Это факт.

По поводу «умолял Кузнецова» – вранье. Ну, либо пусть Викторыч, которого я знаю дольше, чем существуют 2Drots, сам подтвердит, что я его умолял. Могу, кстати, рассказать, что мы обсуждали, если хотите.

Деньги тоже могу обсудить, раз Никита завел тему. Любой каприз, хоть сегодня займусь, если хочешь! А после посмотрим, кто тут сын», – высказался Егоров.