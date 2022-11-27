Некит о номинантах на «Персону года»: «Жопа загорелась ######. Ни одного руководителя 2Drots?»

Некит удивлен отсутствием представителей 2Drots в числе номинантов на приз «Персона года».

«Увидел [номинантов на] награду «Персона года» в медиафутболе, и, конечно, жопа загорелась ######.

Может, я что-то не понимаю, но как там все эти люди, но Женька нет? Ладно, меня там может не быть, вообще пофигу.

Четыре успешных канала, больше всех просмотров, чемпионы Медиалиги, нас смотрят больше всех в прямом эфире на всех турнирах, где мы участвуем.

Я не понимаю. При всем уважении к остальным людям, но больше, чем 2Drots, за этот год никто не сделал. Как [в списке] может не быть хотя бы одного руководителя?» – сказал Некит в своем телеграм-канале 13Kai.

В список номинантов на премию вошли: Герман Эль Класико, Николай Осипов, Дмитрий Егоров и Райзен, Прокоп, Александр Алаев.

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