Некит о номинантах на «Персону года»: «Жопа загорелась ######. Ни одного руководителя 2Drots?»
Некит удивлен отсутствием представителей 2Drots в числе номинантов на приз «Персона года».
«Увидел [номинантов на] награду «Персона года» в медиафутболе, и, конечно, жопа загорелась ######.
Может, я что-то не понимаю, но как там все эти люди, но Женька нет? Ладно, меня там может не быть, вообще пофигу.
Четыре успешных канала, больше всех просмотров, чемпионы Медиалиги, нас смотрят больше всех в прямом эфире на всех турнирах, где мы участвуем.
Я не понимаю. При всем уважении к остальным людям, но больше, чем 2Drots, за этот год никто не сделал. Как [в списке] может не быть хотя бы одного руководителя?» – сказал Некит в своем телеграм-канале 13Kai.
В список номинантов на премию вошли: Герман Эль Класико, Николай Осипов, Дмитрий Егоров и Райзен, Прокоп, Александр Алаев.
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