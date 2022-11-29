Президент Winline Медиалиги: «Что устроили «Зенит» со «Спартаком», в медиафутболе ни разу такого не было»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о массовой драке «Зенита» и «Спартака» (0:0) в матче Фонбет Кубка России.

Осипов: «Нам помогли «Зенит» со «Спартаком», которые устроили 2 дня назад, как все говорят, медиафутбол в РПЛ. Но у нас ни разу такого не было, давайте честно».

Райзен: «Я вообще говорю то, что произошло на вчерашнем матче даже близко у нас такого не было. Там открытая драка, а у нас максимум там пихали. И я кричал: «Бей меня», но никто и не ударил».

Беседа Осипова и Райзена опубликована на ютуб-канале «ФК Броуки»