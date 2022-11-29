Осипов об отеле 2Drots: «Это одна сеть. Две команды заехали в хорошие условия, а две – в условия гораздо хуже»

Глава Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о недовольстве 2Drots отелем в Краснодаре.

– Почему 2Drots заселили в помойку?

– Во-первых, 2Drots сейчас заселили в шикарный отель. Отели, в которые заехали команды, – это одна большая сеть. И так получилось, что здесь была осечка одна к одному.

Две команды заехали в хорошие условия, а две – в условия гораздо хуже. Это была просто монетка.

Тем не менее произошедший апгрейд компенсировал все. Все есть.

С Германом общался сегодня, он говорит: «Видел историю «дротов» – один в один наш выезд в Казахстан».

Никто не застрахован. Главное, что все образумилось, – сказал Осипов в беседе с Райзеном на ютуб-канале «БроукБойз».