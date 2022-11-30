Сибскана о «Родине Медиа»: «Не надо традиций, контента. Можно насыпать вагон денег и заманить безликих профиков»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана иронично высказался о победе «Родины Медиа» в полуфинальном матче Winline Медиалиги против «На Спорте».

«Очень рад, что «Родина Медиа» вышла в финал. Это отлично демонстрирует нынешнюю суть «медийного» футбола.

Не надо никаких традиций, ценностей, креативного контента и формирования узнаваемых персонажей.

Можно просто насыпать вагон денег, заманить безликих профиков и ##### любые команды», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

Матч «Родина Медиа» – «На Спорте» завершился вничью – 1:1. В серии буллиталити «РМ» одержала победу со счетом 7:6.

Во втором полуфинальном матче встретятся 2Drots и «Деньги». Игра состоится 30 ноября.

Финал Медиалиги пройдет 3 декабря. Начало – в 19:00.