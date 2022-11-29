«Я не хочу, чтобы команда залетела и катком прошлась, просто имея кучу бабок». Ромарой о «Родине Медиа»

Основатель «Ромы» Ромарой недоволен выходом «Родины Медиа» в финал Winline Медиалиги.

«Я не хочу, чтобы команда залетела в сезон, катком прошлась, имея, грубо говоря, просто кучу бабок. Мне это не нравится.

Я хотел, чтобы где-то кто-то их наказал. Остался один шанс в финале», – сказал Ромарой телеграм-каналу «Некласико».

Матч «Родина Медиа» – «На Спорте» завершился вничью – 1:1. В серии булитальти «РМ» одержала победу со счетом 7:6.

В финале команда Текилы и Дмитрия Тарасова встретится с победителем пары 2Drots – «Деньги». Эта игра состоится 30 ноября.

Финал Медиалиги пройдет 3 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.