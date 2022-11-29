Сибскана о промахе Уфенка: «Он оформил фаталити для Гатагова»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о промахе форварда «На Спорте» Роберта Фахрединова в полуфинальном матче Winline Медиалиги против «Родины Медиа».

Матч завершился вничью – 1:1. В серии булитальти «Родина Медиа» одержала победу со счетом 7:6.

Решающий пенальти не забил именно Роберт.

«Уфенок бегал в раздевалку, чтобы нажать кнопку PS для прерывания серии булиталити.

В итоге оформил фаталити для Гатагова (тренера «На Спорте» – прим. Sports.ru)», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

Второй полуфинальный матч 2Drots – «Деньги» состоится 30 ноября. Начало – в 19:00.