Тренер аналитик «Амкала» Финито пошутил о посещаемости матча «На Спорте» – «Родина Медиа» в полуфинале Winline Медиалиги.

«Мда, в «Красное и Белое» Текила явно создает больший ажиотаж, чем в полуфинале МФЛ», – написал Финито в своем телеграм-канале «Финикланд».

Матч 1/2 финала Медиалиги «На Спорте» – «Родина Медиа» проходит на стадионе академии «Краснодара».

Второй полуфинальный матч 2Drots – «Деньги» состоится 30 ноября. Начало – в 19:00.