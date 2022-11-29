«В «Красное и Белое» Текила создает больший ажиотаж, чем в полуфинале МФЛ». Финито о матче «На Спорте» – «Родина Медиа»

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Тренер аналитик «Амкала» Финито пошутил о посещаемости матча «На Спорте» – «Родина Медиа» в полуфинале Winline Медиалиги

«Мда, в «Красное и Белое» Текила явно создает больший ажиотаж, чем в полуфинале МФЛ», – написал Финито в своем телеграм-канале «Финикланд». 

Матч 1/2 финала Медиалиги «На Спорте» – «Родина Медиа» проходит на стадионе академии «Краснодара».

Второй полуфинальный матч 2Drots – «Деньги» состоится 30 ноября. Начало – в 19:00.

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