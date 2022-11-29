«Родина Медиа» оспорит дисквалификацию Тарасова на финал Медиалиги

Босс «Родины Медиа» Текила заявил о намерении оспорить дисквалификацию Дмитрия Тарасова на финал Winline Медиалиги.

Дмитрий получил красную карточку в полуфинальном матче против «На Спорте» за то, что боднул соперника.

Матч «Родина Медиа» – «На Спорте» завершился вничью – 1:1. В серии булитальти «РМ» одержала победу со счетом 7:6.

В финале команда Текилы и Тарасова встретится с победителем пары 2Drots – «Деньги». Эта игра состоится 30 ноября.

Финал Медиалиги пройдет 3 декабря. Начало – в 19:00 по московскому времени.