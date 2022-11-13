Мостовой о последнем месте в Медиалиге: «У нас не было задачи выхода в плей-офф»

Александр Мостовой объяснил последнее место Fight Nights в группе Б Winline Медиалиги.

«У нас не было задачи выхода в плей-офф. Мы сразу заявили, что не видели, кто и как играет, а регламент я начал узнавать по ходу турнира. У нас был хороший старт, а потом немного завязли.

Финальной точкой было введение правила бонусного мяча: нам за пять минут до конца игры красным мячом забили и засчитали за два мяча – в итоге мы проиграли.

Мы остались довольны своей игрой. По игре у нас было два тайма за весь турнир, где мы кому-то уступали. Поняли, что у всех приблизительно одинаковый уровень. Мы играли с самого начала честно и придерживались регламента.

Вся наша команда – молодцы. Все ребята, даже которые не футболисты, все сыграли хорошо. Им отдельное спасибо за то, что хорошо себя проявили в неродном виде спорта.

У нас сплоченный коллектив. Мы остались довольны тем, что зашли и посмотрели. Будем двигаться дальше», – сказал Мостовой.