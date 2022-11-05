Статистика Мостового-тренера: досрочно потерял шансы на плей-офф, серия без побед – 5 матчей
Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.
В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.
Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.
В шестой игре Fight Nights впервые в сезоне сыграли вничью, отобрав очки у чемпиона МФЛ 2Drots (0:0).
Fight Nights должны были побеждать в седьмом матче против GOATS, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но потерпели поражение – 1:2.
Статистика Мостового тренера:
Матчей: 7 Побед: 2 Ничьих: 1 Поражений: 4 Разница мячей: 7:10
Fight Nights – МФК «Рубин»– 1:0
Fight Nights – «Эгриси»– 1:0
Fight Nights – SD Family – 1:2
Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2
Fight Nights – Watch TV – 3:4
Fight Nights – 2Drots – 0:0
Fight Nights – GOATS – 1:2
Следим дальше за развитием карьеры Мостового.
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