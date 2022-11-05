Статистика Мостового-тренера: досрочно потерял шансы на плей-офф, серия без побед – 5 матчей

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.

Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.

В шестой игре Fight Nights впервые в сезоне сыграли вничью, отобрав очки у чемпиона МФЛ 2Drots (0:0).

Fight Nights должны были побеждать в седьмом матче против , чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но потерпели поражение – 1:2.

Статистика Мостового тренера:

Матчей: 7 Побед: 2 Ничьих: 1 Поражений: 4 Разница мячей: 7:10

– МФК – 1:0

Fight Nights – – 1:0

Fight Nights – – 1:2

Fight Nights – – 0:2

Fight Nights – Watch TV – 3:4

Fight Nights – 2Drots – 0:0

Fight Nights – GOATS – 1:2

Следим дальше за развитием карьеры Мостового.