Статистика Мостового-тренера: досрочно потерял шансы на плей-офф, серия без побед – 5 матчей

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Медиалига GOATS Fight Nights Медиафутбол

Александра Мостового долго не звали работать тренером, но он дождался своего шанса.  

В начале августа бывший полузащитник сборной России возглавил Fight Nights – новичка Winline Медиалиги.  

Мостовой стартовал с двух уверенных побед подряд, но затем его команда потерпела три поражения.

В шестой игре Fight Nights впервые в сезоне сыграли вничью, отобрав очки у чемпиона МФЛ 2Drots (0:0).

Fight Nights должны были побеждать в седьмом матче против GOATS, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, но потерпели поражение – 1:2.

Статистика Мостового тренера: 

Матчей: 7 Побед: 2 Ничьих: 1 Поражений: 4 Разница мячей: 7:10

Fight Nights – МФК «Рубин»– 1:0 

Fight Nights – «Эгриси»– 1:0 

Fight Nights – SD Family – 1:2 

Fight Nights – «Наши Парни» – 0:2 

Fight Nights – Watch TV – 3:4

Fight Nights – 2Drots – 0:0

Fight Nights – GOATS – 1:2

Следим дальше за развитием карьеры Мостового.

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