Мостовой о «Рубине»: «Меня никто туда не пригласит. У меня нет тренерской лицензии»

Тренер Fight Nights Александр Мостовой не верит, что его пригласят в .

Накануне казанский клуб расторг контракт с главным тренером Леонидом Слуцким.

«Что можно сказать о добровольном уходе Леонида Слуцкого из «Рубина»? Ушел и ушел… Хотя он должен был покинуть Казань уже после вылета [из РПЛ].

Руководство «Рубина» посчитало вылет команды из РПЛ нестрашным, а сейчас, когда команда в верхней части , решают отпустить Слуцкого. Странно… Но и без Слуцкого с таким составом и бюджетом они обязаны в этом сезоне выходить в РПЛ.

В последнее время Слуцкий уходит из команд, не проработав длительный срок, а потом везде вылезает. Не удивлюсь, если увижу Леонида Викторовича в команде РПЛ.

Пошел бы я главным тренером в «Рубин»? Меня никто туда не пригласит. У меня нет тренерской лицензии. Кто меня позовет? Да никто», – сказал Мостовой.

Команда Мостового на последнем месте завершила сезон в Медиалиге. В 8 матчах – всего 2 победы

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