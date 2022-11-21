«Идите вы на ### со своим плачем и рассказами. «Броукселона» – один момент за всю игру». Шепляков о четвертьфинале

Вратарь «Денег» Александр Шепляков высказался о .

«Как же меня ####### читать и слушать эту тягомотину от Райзена и Лорда (капитан «Броуков» Виталий Дьяков – прим. Sports.ru)! То группа – дерьмо, то состав у нас дерьмо, то мы – дровосеки, ноунеймы, немедийные! Я хочу вам всем от души сказать: «Идите вы на ### со своим плачем и рассказами».

Даже после того, как вы проиграли по всем статьям, вы вкидываете гребаную кучу отговорок. Как написал Лорд: «Мы сильнее и состав у нас сильнее!» Да с чего это? Мне кажется, все вчера видели, кто был сильнее!

Про усатого фантаста-сказочника я вообще молчу. Футбол – это не ультимейт тим, тут не карточки играют. «Броукселона» – один момент за всю игру! Зато ####### и понтов с три короба! Хоть раз проявите уважение, поблагодарите за игру и идите исправляйте свои ошибки!

Весь мой спич относится к руководству «Броуков». К тем, кто у них выходил на поле, у меня претензий нет! Всем, кто выходил на поле, и Антону Васильевичу Соснину жму руку и благодарю за игру!» – написал Шепляков в своем телеграм-канале «Два метра над уровнем поля».

«Деньги» обыграли «БроукБойз» (1:0) в 1/4 финала Winline Медиалиги.