Виталий Дьяков: «До игры сказал, что надо настроиться. К сожалению, не до всех дошло»

Виталий Дьяков прокомментировал поражение «БроукБойз» от «Денег» в четвертьфинале Winline Медиалиги (0:1).

«Предупреждали, и на предыгровой тренировке, и за полтора часа до игры, о том, что нельзя недооценивать, надо настраиваться, игра будет тяжелая, видимо не все услышали.

Я со стороны смотрел, мы играли ужасно, один момент был у Макея и все. В наши ворота две перекладины. Да, у «Денег» нет какой-то красивой игры, много забросов, выносов.

Они победители, победителей не судят. В раздевалке траур. А сейчас, чего убиваться? Я еще до игры сказал, что надо настроиться, чтобы после игры не убиваться, не сидеть и не оплакивать поражение. К сожалению, не до всех видимо это дошло», – сказал капитан «Броуков» в интервью телеграм-каналу «Некласико».