«Это полное дерьмо! Это конченный плей-офф! Сука, сколько сил!» Эмоциональный Райзен после поражения от «Денег»

Босс «БроукБойз» Райзен прокомментировал поражение от «Денег» (0:1) в 1/4 финала Winline Медиалиги.

Речь Райзена в раздевалке команды по завершении игры «Броуки» опубликовали в своем ютуб-канале.

«Могу сказать от себя, что мы делали максимум для того, чтобы создать комфортные условия для подготовки, для игры. Сегодня сыграли так, как сыграли. Я думаю, каждый сделает выводы. Что будет дальше? Я вам сейчас сказать не могу. У нас есть вариант выезда в Казахстан. Мы его будем обсуждать.

Изменения в команде, естественно, произойдут: кто-то придет, кто-то уйдет. Но сегодня мы проиграли сами, никто не виноват. Мы сыграли как говно и проиграли этот матч. Почему это произошло? Я не знаю. Настроились или нет? Тут я не могу говорить.

В любом случае я вас благодарю, потому что мы на этом турнире сыграли много хороших матчей. Пусть мы закончили на плохом – это мысли для того, чтобы делать выводы в будущем. Какие будут изменения? В ближайшее время узнаете. Мы сейчас сказать ничего точно не можем.

Со своей стороны мы сделали максимум. У вас были тренировки, инвентарь, подготовка, но результат ни в коем случае нас не устраивает. Этого не могло быть. В 1/4 финала мы вылетать не можем. Вообще такого не может быть. (Начинает кричать) такого просто не может быть! В 1/4 финала нельзя вылетать! Нельзя!

Вы тренируетесь четыре раза в неделю. Это полное дерьмо! Это конченный плей-офф! И мы 2-й раз дома сидим! Просто нет игры!

Сука, сколько сил! Если вы выходите, против вас дровосеки, рубите их! Я не буду ничего говорить, сейчас лишнего наговорю. Просто как говно сыграли», – сказал Райзен на ютуб-канале «ФК Броуки».