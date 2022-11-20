«Броуки» и «Деньги» играют в 1/4 финала Winline Медиалиги

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«БроукБойз» и «Деньги» сыграют в 1/4 финала Winline Медиалиги

Матч четвертьфинала проходят с использованием чистого времени. Бонусного мяча в плей-офф нет.

В случае ничьей сразу после основного времени проводится серия буллитальти.

Winline Медиалига, 1/4 финала

«БроукБойз» – «Деньги» – 0:0

«БроукБойз»: Зириков, Топтыга, Редькович, И. Давыдов, Логашов, Шаюнов, Лушников, Н. Киселев, Комисов, Макеев, Бухар.

«Деньги»: Шепляков, Обоз, Демин, Чера, Рзаев, Гера, Агаев, Гендузи, Грига, Фомич, Овечкин.

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