«Броуки» и «Деньги» играют в 1/4 финала Winline Медиалиги
«БроукБойз» и «Деньги» сыграют в 1/4 финала Winline Медиалиги
Матч четвертьфинала проходят с использованием чистого времени. Бонусного мяча в плей-офф нет.
В случае ничьей сразу после основного времени проводится серия буллитальти.
Winline Медиалига, 1/4 финала
«БроукБойз» – «Деньги» – 0:0
«БроукБойз»: Зириков, Топтыга, Редькович, И. Давыдов, Логашов, Шаюнов, Лушников, Н. Киселев, Комисов, Макеев, Бухар.
«Деньги»: Шепляков, Обоз, Демин, Чера, Рзаев, Гера, Агаев, Гендузи, Грига, Фомич, Овечкин.
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