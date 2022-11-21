Егоров о поражении в 1/4 финала: «Для «Денег» это был матч жизни и смерти. Они были зверьми и по-зверски победили»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал поражение от «Денег» (0:1) в четвертьфинале Winline Медиалиги.

«Броуки» опубликовали в своем ютуб-канале обращение Егорова к команде в раздевалке по завершении матча.

«Да что высказываться? Я не знаю. С апреля уже играем. Единственная команда, которая отыграла все 4 турнира.

Для «Денег» – это матч жизни и смерти. А у нас уже были финалы, матчи с «Амкалом» и все остальное. Когда ты в таких соревновательных рамках находишься, как мне кажется, тебе уже тяжело играть на 200%.

В тот момент, когда мы рубились либо на МКС с «Амкалом», либо на МФЛ с «На Спорте», когда мы реально понимали, что мы слабее по игре, просто выгрызали и жевали их.

Сейчас эмоционально они себе не позволяли чего-то лишнего: терять мяч у своих ворот, лишний раз ошибиться, опустить руки или подумать кому-то куда-то пройти. Они зверьми были, а мы теми, кто изначально сильнее. В этих условиях, когда снег, те кто звери, те по-зверски и победили. А мы красиво не победили.

Ну а что делать? Не поедем в Краснодар. У них было моментов дохера, моментов 5-6. Я думаю, что все команды когда-то проигрывают. Ну, сегодня просрали мы. Ну, просрали и просрали. Я не знаю, что еще сказать.

Я только могу всех поблагодарить за этот сезон, потому что реально давно все играем, все рубимся. Тренируемся, я думаю, больше, чем все остальные: по несколько раз в неделю. Ну, что сделать? Просрали, но из-за этого не нужно вешаться, ругаться, драться. В следующий раз ###### всех», – сказал Егоров на ютуб-канале «ФК Броуки».