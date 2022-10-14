Тренер 2Drots Кузнецов пообщеал Манне сделать два кувырка, если он забьет
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов пообещал Манне сделать два кувырка, если тот забьет гол.
Кузнецов стал гостем нового выпуска «Коммент.Шоу», где пожаловался на низку результативность центральных полузащитников.
«Я когда играл, я забивал по 12 голов за сезон, играя опорника. Потому что я успевал и туда и туда.
А сейчас мы играем в два, в три. У меня играет сейчас Манаев.
Я говорю: «Манна, что ты не забываешь?»
«Викторыч, я не могу. Я хочу забыть».
Я говорю: «Если, ты забьешь, я два кувырка сделаю на поле прямо».
Все ржут и хотят, чтобы он забил. Чтобы я кувыркался» – сказал Кузнецов.
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